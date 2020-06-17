بقاط بركاني: “لا يمكننا المغامرة بحياة اللاعبين ومسؤولي الأندية”

أكد عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، بقاط بركاني، أن الأوضاع الحالية لا تسمح باستئناف المنافسة، مبديا رفضه المغامرة بحياة اللاعبين والأطقم الفنية والإدارية للنوادي الجزائرية.

وصرح بقاط بركاني، لتلفزيون “النهار”: “لا يمكننا المغامرة بحياة اللاعبين، المدربين، والأعوان، وحتى الأطقم الطبية للأندية، الذين أبدوا عدم تحمسهم للعودة”.

وأوضح: “اللاعبون لا يمكنهم اللعب بالقناع الواقي، كما لا يمكن منعهم من الإحتكاك بالمنافس، لذا علينا تفادي هذا الأمر، فأي خطأ في تطبيق البروتوكول قد يودي بحياة شخص ما”.

وتابع بقاط بركاني: “صحيح أن الوضعية تشهد استقرارا في الجزائر، لكننا لم نقضِ على الفيروس نهائيا، لذا لا يمكننا التفكير في عودة المنافسة في الرياضات الجماعية بما فيها كرة القدم”.