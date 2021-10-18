بقاط بركاني للنهار أونلاين: هذا موعد ترصد الموجة الرابعة من الوباء

قال البروفسور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، في تصريح خص به “النهار اونلاين”. إن إصابات كوفيد-19 لن تنزل إلى الصفر في الوقت الحالي.

وأفاد بقاط بركاني “نسجل استقرارا في الإصابات بالوقت الحالي لكن هذا لا يعني أننا تخلصنا من الوباء. رصد الموجة الرابعة يتم بين نوفمبر وجانفي وهي مرحلة انتعاش الإصابة بالأنفلونزا الموسمية”.

وتابع المتحدث “التمييز بين الإصابة بالأنفلونزا والإصابة بالكوفيد صعب لأن الأنفلونزا تشل أيضا الجهاز التنفسي.”.

وعن الإقبال على التلقيح قال البروفسور بقاط بركاني “سجلنا تراجعا كبيرا في الإقبال على التطعيم. بسبب قلة الحملات التحسيسية والاستهانة بخطورة الوباء. وتأخر التلقيح من شأنه المساهمة في انتشار رقعة المرض.

وأضاف “العديد الجزائريين، يعتقدون أنه تم القضاء على الوباء، ويظهر ذلك جليا مع تسجيل فيه درجات كبيرة من التراخي، وعدم الالتزام بالتباعد”.