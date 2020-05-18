بقاط بركاني: نستبعد حجرا شاملا أيام العيد.. وتجنبوا الزيارات العائلية

استبعد عضو اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، بقاط بركاني، اليوم الإثنين، فرض حجر شامل أيام عيد الفطر المبارك، على غرار معظم الدول العربية.

وأوصى بركاني في تصريح خص به “النهار”، على تجنب الزيارات العائلية أيام العيد، تفاديا لانتقال الفيروس.

وقال بركاني إن قرار الحجر الشامل من عدمه، تتخذه السلطات العليا في البلاد، مستبعدا الاعلان عن ذلك، خاصة بعد أن أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن، الإبقاء على نفس إجراءات الحجر الحالي أيام العيد.

من جانب آخر، أرجع عضو رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، ارتفاع عدد حالات الإصابة خلال الفترة الأخيرة، الى نقص يقظة المواطنين، خاصة في بعض الولايات التي شهدت ارتفاعا مذهلا لعدد الحالات.

وتحصي الجزائر حاليا-حسب بركاني- 26 محطة كشف عن الوباء، ما أدى الى ارتفاع عدد الحالات.

ووصف رئيس عمادة الأطباء الأمر بالإيجابي، قائلا “ارتفاع عدد محطات الكشف عن وباء كورونا كشف المزيد من الإصابات، وهو أمر إيجابي، إذ أن كشف حالة الاصابة وعلاجها خير من بقاءها مجهولة، ما يعرض حياة المئات للخطر”.

وفي حديثه عن الوضعية الوبائية الحالية، أكد بركاني، أنها مستقرة، فرغم كشف المزيد من حالات الإصابة، إلا أنه تم تسجيل تراجع حالات الوفاة، أمام ارتفاع عدد حالات الشفاء.