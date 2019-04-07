بقاط بركاني : “يجب تغيير مخطط الصحة العمومية وتوجيهه لدعم الصحة الجوارية”

أكد رئيس عمادة الاطباء الجزائريين، بقاط بركاني، على ضرورة تغيير المنظومة الصحية بالجزائر، لتدارك النقائص المسجلة.

ودعا بركاني، في تصريح للإذاعة الجزائرية، القناة الاولى، اليوم الأحد، إلى تغييرمخطط الصحة العمومية، وتوجيه الجهود لدعم الصحة الجوارية.

وقال بركاني :” نأمل أن تغير السلطات المعنية بالامر، من نظرتها إلى الصحة العمومية تجاه المواطنين، بالتركيز على الصحة الجوارية”.

وأوضح بركاني، أن المواطنين فقدوا الأمل في مراكز الصحة القريبة منهم، وأصبحوا يتحولون إلى المستشفيات، وهو ما يخلق الإكتظاظ بها.

وأضاف بركاني بالقول إن ” الصحة الجوارية يمكن أن تعيد الاعتبار للطب العام، بغرض إكتشاف الأمراض، لاسيما منها المزمنة في مراحلها الاولى”.

وتحيي الجزائر هذا الأحد، اليوم العالمي للصحة، الذي يصادف الـ7 من أفريل كل سنة، تأكيدا على ضرورة حصول جميع الناس على حقهم في بلوغ أرفع مستوى ممكن من الصحة.

وتاتي احتفالية هذا العام، في الجزائر، تحت شعار، “التغطية الصحية الشاملة لكل شخص وفي كل مكان”.