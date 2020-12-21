بقاط.. سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة وليست خطيرة

قال بقاط بركاني، عضو لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، اليوم الاثنين، إن سلالة كورونا الجديدة، تختلف نوعا ما عن القديم.

وأوضح بقاط، في مكالمة هاتفية للنهار، أن سلالة فيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا، ينتقل بسهولة أكثر وليس له خطورة كبيرة.

وأشار بركاني، إلى أن اللقاح المنتج الخاص بكورونا، يمكن استعماله في كل السلالات المسجلة.

وأكد المتحدث، أن اللقاح الذي ستقتنيه الجزائر موجه للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة كأولوية.

وأوضح، بقاط في تصريح للنهار، أن اللقاح مأمون في جميع الظروف، لأن حتى المرضى الذين اكتسبوا مناعة لا يعرف مصدرها.