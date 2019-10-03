بقاط… فشل السياسة الصحية في الجزائر سببه النظام السابق

قال رئيس عمادة الأطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني، إن سبب هروب الكوادر وفقدان المواطن للثقة في العلاج ببلاده، هو السلطة.

وأوضح، بقاط أن السلطة السياسية، تتحمل المسؤولية فيما آل إليه القطاع الصحي بالبلاد.

وهذا لأنها وضعت –على حد قوله- في تصريح للإذاعة الجزائرية، أشخاصا على رأس القطاع لا علاقة لهم به.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الأطباء طالبوا بإعداد خريطة طريق توافقية خاصة بالأمراض الحالية والمتوقعة مستقبلا للوقاية منها.

وأضاف بقاط، أن الطلب لم يتحقق، ونتيجته تدهور الصحة العمومية، في الأداء بالمستشفيات العمومية، والعيادات الخاصة وندرة الأدوية الخاصة بالسرطان.

وعبر رئيس عمادة الأطباء،عن أسفه لعدم الاهتمام بالكوادر الطبية التي تنفق عليها الدولة سنويا الملايين،لتستفيد منهم فرنسا،وبلجيكا وكندا ودول الخليج.