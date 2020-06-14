بقاط: قرار رفع الحجر جاء بسبب تقدم ملحوظ في احتواء إنتشار الوباء

قال عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة تطور انتشار وباء كورونا، أن قرار الحكومة رفع الحجر جاء نتيجة تسجيل تقدم ملحوظ في احتواء انتشار وباء كورونا واستقرار في حالات الإصابة.

وأوضح بركاني اليوم الأحد خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح”، أن رفع الحجر سواء بصفة كلية أو جزئية كان بسبب تراجع حالات الإصابة في العديد من الولايات عبر التراب الوطني مشددا على ضرورة التقيد بإجراءات وتدابير الوقاية المطلوبة.

وكشف ذات المتحدث، أن الولايات الشمالية هي الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا مقارنة بالولايات الجنوبية بسبب الكثافة والإكتظاظ السكاني.

وشدد بركاني على إجبارية المواطنين لارتداء القناع الواقي والكمامات لحماية أنفسهم من الوباء، مشيرا إلى أنه لا داعي لارتداء القفازات لأن الفيروسات تنتقل في الهواء.

وتوقع بركاني، تراجع عدد حالات الإصابة خلال هذا الشهر بشكل كبير في حالة الالتزام بالتدابير الوقائية، منوها بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتقليص النشاطات وغلق المدارس والمحلات وتعليق استخدام وسائل النقل الجماعية فضلا عن تدابير أخرى.