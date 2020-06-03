بقاط: “لا نتلاعب بأرقام الإصابات بكورونا ورفع الحجر من صلاحيات الرئيس”

قال بقاط بركاني عضو اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا فايروس كوفيد19 ، بأن الأرقام التي تقدمها اللجنة يوميا حول تطورات الوباء في الجزائر حقيقية دون أي تزييف وأن رئيس الجمهورية يتابع ما تنشره من أرقام والتي على ضوئها يتخذ القرارات الخاصة برفع الحجر الصحي من عدمه.

واكد بركاني في تصريح خص به “النهار أونلاين” على أن اللجنة التي تضم في صفوفها خبراء وأطباء وممثلين عن وزارة الصحة لا حاجة لها للكذب وتقديم أرقام مزيفة “أنا رئيس عمادة الأطباء وأتحمل مسؤوليتي والكذب ليس من صفاتنا” وأضاف “رئيس الجمهورية يتابع كل ما ننشره دون الحاجة إلى رفع تقارير وألزمنا باطلاع المواطن الجزائري بحقيقة ما يجري”.

وفي رده عن الأسباب التي كانت وراء انخفاض عدد الإصابات المؤكدة في الجزائر وعدد الوفيات، أرجع بقاط بركاني، ذلك إلى التحكم في الوضع بفضل الإجراءات الوقائية المتخذة من طرف السلطة والتي ساهمت في تقليص عدد الوفيات إلى ما بين ثمانية وسبعة وست وفيات في اليوم وكذا عدد المصابين الذي يتواجدون حاليا في الإنعاش والذين يتراوح عددهم ما بين 20 و25 حالة عبر التراب الوطني.

وعن إمكانية لجوء السلطة إلى رفع الحظر الشامل على باقي الولايات، أفاد عضو اللجنة بأن ذلك يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية وأن اللجنة لا تتدخل في مثل هكذا قرارات “الرئيس في خطاباته يصر على الرفع التدريجي للحجر والبداية كانت بأربع ولايات”، مشيرا إلى وجود عدة نقابات تنادي باستئناف نشاط الجهة التي تمثلها موضحا هنا أن ذلك لا يمكن قبوله إلا في ظل إجراءات وقائية صارمة يتوجب إتباعها.

هذا، وأشار بقاط إلى أن الفريق الطبي الصيني الذي زار مؤخرا الجزائر، أثنى على الطريقة التي تتعامل بها السلطات الجزائرية في مجابهة وباء كورونا ونصحها بالاستمرار في علاج المصابين باستعمال الكلوروكين “لدينا مخزون بثلاثمائة ألف علبة من دواء كلوروكين استعملنها منها 15 ألف علبة فقط”.