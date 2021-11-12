بقاط: نترقب إرتفاع الحالات الإيجابية.. والموجة الرابعة أصبحت شبه مؤكدة

قال بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء بالجزائر، أن الوضعية الوبائية الحالية في الجزائر مستقرة، وليست في خطورة والأرقام ترتفع لكن بشكل قليل.

وأضاف بقاط، خلال حديثه لإذاعة سطيف، أنه مع دخول فصل الشتاء الذي يعرف بانتشار الأمراض الفيروسية، نترقب ارتفاع عدد الحالات الإيجابية مستقبلا. مشيرا إلى أن الحديث عن الموجة الرابعة أصبح شبه مؤكد، ونعمل حاليا على مواجهتها لتكون أقل تأثير وخطورة ونحن نستعد لها.

وكشف في ذات السياق، أنه لا يمكن أن تكون الموجة القادمة أكثر خطورة من سابقاتها. لأننا تعودنا على الوباء ونعرف كيفية التعامل معه. مضيفا أنه يوجد 11 مليون جزائري أخذ الجرعة الأولى.

وفيما يخص أرقام الإصابات التي تعلن عنها وزارة الصحة، أكد بقاط، أن الأرقام المسجلة حاليا يوميا تخص تحاليل الPCR وقد لا تعكس بالتحديد العدد الحقيقي لعدد المصابين. خاصة وأن هناك أشخاص مصابون وغير مسجلين لدى المصالح الصحية.

وأشار بركاني، أن الجرعة الثالثة أكثر من ضرورية للفئات الهشة والمرضى المزمنين بعد 6 أشهر من الجرعة الأولى. مضيفا أن اللقاح اليوم في بلادنا موجود وبكميات كبيرة. واللقاح الجزائري ممتاز وفاعل ولا يجب أن نستمع للإشاعات.

كما أننا لم نسجل أي أعراض جديدة للكوفيد مقارنة بالموجات السابقة. ولم نسجل اي متحور جديد، لأن المتحور الذي لا يزال موجودا هو متحور دلتا ونعرف جيدا كيف نتعامل معه.

وكشف بقاط، أن متحور دالتا يتطلب كثيرا كميات كبيرة من الأكسجين، لذلك الوصاية تقوم حاليا باجراءات سريعة لمواجهتها.

وأوضح بقاط، أنه علميا وفي العالم يقال ان الفيروس يعيش الأشهر الأخيرة له بفضل اللقاح والوصول الى المناعة الجماعية. لذلك علينا التوجه بسرعة وبجماعات في هذا الوقت الجيد للتلقيح، حماية لما من أي موجة قادمة.

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