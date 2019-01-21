بقاط : يجب فتح باب الحوار مع الأطباء و إلا ستقع الكارثة

دعا اليوم الإثنين، رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بقاط بركاني، إلى حوار حقيقي لتفادي “هجرة الأدمغة”.

لاسيما الأطباء الذين كلف تكوينهم الكثير بالجزائر لكنهم يتوجهون للممارسة خارج البلاد، يضيف الدكتور .

موضحا أن ” هجرة الأدمغة ” بدأت تمس مستخدمي قطاع الصحة لأسباب متعددة لاسيما الإجتماعية منها .

ودعا ذات المتحدث خلال تواجده بالإذاعة الوطنية، إلى مباشرةحوار على جميع المستويات من طرف السلطات وتحسين ظروفها الإجتماعية.

و أشار بركاني الى أن 15000 طبيب جزائري يمارسون نشاطهم بفرنسا من بينهم 5000 طبيب فقط تمت تسوية وضعهم الاداري.

و يرى ذات المسؤول في الصحة العمومية أنه يجب مراجعة الأمور من أجل تحسين هذا القطاع.

لاسيما الهياكل الإستشفائية و تمويل الخدمة العمومية، حتى تكون في مستوى طلب السكان في مجال العلاج.