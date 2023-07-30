بقبلة على الرأس.. رئيس الجمهورية يكرم المتفوق الأول وطنيا محمد الأمين بن قداش

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على حفل تكريم الطلبة المتفوقين في شهادتي التعليم الثانوي “البكالوريا”، والتعليم المتوسط “البيام”. وهذا بمنحهم ميدالية ومكافئة مالية جدير تفوقهم في الدراسة.

وكان أول المكرمين الطالب محمد الأمين بن قداش، المتفوق الأول على المستوى الوطني بمعدل 19.50 شعبة علوم تجريبية. وتقدم الطالب بن قداش إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقام الطالب بتقديم قبلة على رأسه تقديرا له واحتراما لرئيس الجمهورية. ليمنح له رئيس الجمهورية الميدالية الذهبية ومكافئة مالية.

محمد الأمين صاحب 17 سنة المقيم بحي لالة عافية، يدرس بثانوية العقيد علي تونسي بغليزان شعبة علوم تجريبية. حافظ لكتاب الله. وصاحب الصوت الشجي الذي اكتشفه جيرانه خلال شهر رمضان الماضي، أين صلى بهم صلاة التراويح بمسجد “أبي بكر الصديق” بحي الزيتون بغليزان، ينتمي لأسرة تربوية. الأب “عبد القادر بن قداش” أستاذ بنفس الثانوية التي يدرس بها ابنه محمد، أي ثانوية علي تونسي، ووالدته ا “بلجيلالي” أستاذة كذلك بذات الثانوية.

للإشارة، قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتكريم نخبة من الطالبة المتفوقين الأوائل وطنيا. على غرار شبل الأمة، عبد الواحد بوسعيد، من وهران، والحاصل على شهادة البكالوريا بمعدل 19.02. وصاحب المركز الثاني في شهادة البكالوريا أسامة دعاشي 19.32.