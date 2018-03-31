بقة :”معنويات أخي في الحضيض وننتظر نتائج تحقيق الوزارة”

عبّر العداء الجزائري، عبد اللطيف بقة عن إمتتانه للزيارة التي تحصل عليها هو وشقيقه من طرف الأسرة الرياضية لذوي الإحتياجات الخاصة.

وصرح قائلا لتلفزيون “النهار” :”أشكر الجميع على زيارتهم لنا، خاصة وأن أخي فؤاد معنوياته في الحضيض بعدما تعرض له”.

وأكد بقة بأنه ينتظر التعرف على نتائج التحقيق الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة لمعرفة السبب في إقصاء أخيه من التنافس.

وكانت الإتحاد الدولي لألعاب القوى، أصدر قرارا بإقصاء فؤاد بقة من جميع مُنافسات ذوي الإحتياجات الخاصة.

وإتهم بقة الإتحاد الجزائري بالتسبب في العقوبة التي صدرت ضده، كونه لم يُجري الفحوصات في وقتها وتُرك وحيدا دون طبيب.