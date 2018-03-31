بقة :”معنويات أخي في الحضيض وننتظر نتائج تحقيق الوزارة”

الرياضة
  • -
  • 0
بقة :”معنويات أخي في الحضيض وننتظر نتائج تحقيق الوزارة”
بقلم فارس شايب

عبّر العداء الجزائري، عبد اللطيف بقة عن إمتتانه للزيارة التي تحصل عليها هو وشقيقه من طرف الأسرة الرياضية لذوي الإحتياجات الخاصة.

وصرح قائلا لتلفزيون “النهار” :”أشكر الجميع على زيارتهم لنا، خاصة وأن أخي فؤاد معنوياته في الحضيض بعدما تعرض له”.

وأكد بقة بأنه ينتظر التعرف على نتائج التحقيق الذي قامت به وزارة الشباب والرياضة لمعرفة السبب في إقصاء أخيه من التنافس.

وكانت الإتحاد الدولي لألعاب القوى، أصدر قرارا بإقصاء فؤاد بقة من جميع مُنافسات ذوي الإحتياجات الخاصة.

وإتهم بقة الإتحاد الجزائري بالتسبب في العقوبة التي صدرت ضده، كونه لم يُجري الفحوصات في وقتها وتُرك وحيدا دون طبيب.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital