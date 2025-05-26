بقدرة استيعابية تصل إلى 2400 حاوية..تدشين منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية

أشرف، اليوم الإثنين، كلاً من وزير النقل، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. ووالي ولاية الجزائر على تدشين منطقة الفسحة تحت الرقابة الجمركية ببلدية رويبة.

كما عاين الوفد الوزاري مكاتب الإدارة بمنطقة الفسحة، والتي تعد امتدادا جغرافيا لميناء الجزائر. بقدرة استيعابية تصل إلى 2400 حاوية. على مساحة. إجمالية تقدر بـ 45 ألف كم2، ما يعتبر إضافة نوعية لمنظومة النقل واللوجستيات في البلاد،

و ستساهم المنطقة في تعزيز دور الميناء في الاقتصاد الوطني. وتحسين عملية تدفق حركة البضائع، وتسريع العمليات الجمركية، بالإضافة الى دعم حركة التصدير والاستيراد.