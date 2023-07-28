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الرياضة

بقرار: “أشعر بالفخر والسعادة بأول أهدافي”

بقلم كريم تيغرمت
بقرار: “أشعر بالفخر والسعادة بأول أهدافي”
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عبر المهاجم الجزائري منصف بقرار، عن سعادته بأول أهدافه مع ناديه الجديد نيو يورك سيتي، والذي سجله في مواجهة تورنتو.

ونقلت الصفحة الرسمية لنادي نيويورك سيتي، تصريحات بقرار أين قال: “أهنئ جميع زملائي، أنا فخور، وسعيد بأول أهدافي”.

كما أضاف: “تمكنت من التسجيل بفضل مساعدة الجميع، ولم يكن بامكاني تحقيق ذلك لولا مساعدتهم”.

وتابع منصف بقرار: “أتمنى أن نواصل تحقيق نتائج أفضل مستقبلا، علينا مضاعفة المجهودات، مثلما تعودنا عليه دائما في التدريبات”.

رابط دائم : https://nhar.tv/u4qgN
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