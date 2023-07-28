بقرار: “أشعر بالفخر والسعادة بأول أهدافي”
بقلم كريم تيغرمت
عبر المهاجم الجزائري منصف بقرار، عن سعادته بأول أهدافه مع ناديه الجديد نيو يورك سيتي، والذي سجله في مواجهة تورنتو.
ونقلت الصفحة الرسمية لنادي نيويورك سيتي، تصريحات بقرار أين قال: “أهنئ جميع زملائي، أنا فخور، وسعيد بأول أهدافي”.
كما أضاف: “تمكنت من التسجيل بفضل مساعدة الجميع، ولم يكن بامكاني تحقيق ذلك لولا مساعدتهم”.
وتابع منصف بقرار: “أتمنى أن نواصل تحقيق نتائج أفضل مستقبلا، علينا مضاعفة المجهودات، مثلما تعودنا عليه دائما في التدريبات”.
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— New York City Football Club (@NYCFC) July 27, 2023
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