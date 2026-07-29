بقرار: “أطمح إلى استعادة مكاني في المنتخب الوطني”

أكد المهاجم الجزائري، منصف بقرار، أن أولويته خلال المرحلة المقبلة ستكون العمل على استعادة مكانه ضمن صفوف المنتخب الوطني، بعد غيابه عن نهائيات كأس العالم 2026. مشددًا على أن تألقه مع ناديه الجديد الأهلي، سيكون الطريق لتحقيق هذا الهدف.

وقال بقرار في تصريحه نقلته وسائل إعلام مصرية : “هدفي في المرحلة المقبلة هو استعادة مكاني في صفوف المنتخب الوطني، بعد غيابي عن كأس العالم 2026. وسأعمل على تقديم أفضل ما لدي مع الأهلي حتى أعود مجددًا إلى تشكيلة الخضر”.

وأضاف بقرار أنه لا يفكر حاليًا في أي خطوة أخرى، بما في ذلك العودة إلى الاحتراف الأوروبي. معتبرًا أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن ذلك، في ظل تركيزه الكامل على النجاح مع فريقه الجديد.

وختم بقرار حديثه بالتأكيد على أن ارتداء قميص الأهلي يمثل تحديًا كبيرًا في مسيرته، وأنه يسعى لاستغلال هذه التجربة من أجل استعادة أفضل مستوياته، والمساهمة في تحقيق الألقاب مع ناديه، إلى جانب تحقيق هدفه الشخصي بالعودة إلى تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة.