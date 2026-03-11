بقرار: “أعتقد أنني سأشارك في كأس العالم مع المنتخب الوطني”

أكد الدولي الجزائري، منصف بقرار، جاهزيته للعودة بقوة إلى صفوف المنتخب الوطني، معبّراً عن ثقته في إمكانية مشاركته مع “الخُضر” في كأس العالم 2026.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة “ساتا 24” الكرواتية، نقلها موقع لاغازيت دو فيناك، اليوم الأربعاء، أوضح بقرار أنه لم يكن يتوقع تحقيق هذا النجاح اللافت خلال موسمه الأول مع نادي دينامو زغرب، خاصة بعد الفترة الصعبة التي عاشها مع ناديه السابق نيويورك سيتي الأمريكي.

وقال بقرار: “عندما وصلت إلى هنا كنت أعتقد أن دوري سيكون تقديم الإضافة للفريق من أجل تحقيق الانتصارات، ولم أتوقع أن أسجل هذا العدد من الأهداف”.

وأضاف: “حالياً، أنا في أفضل حالاتي وأعتقد أنني سأكون ضمن المنتخب الوطني في كأس العالم المقبلة”.

ويرى اللاعب السابق لوفاق سطيف أن الأرقام التي يحققها هذا الموسم في الدوري الكرواتي قد تعزز حظوظه في العودة إلى صفوف “الخُضر”، رغم أن مشاركته السابقة مع المنتخب في كأس أمم إفريقيا 2025 لم تكن موفقة، خاصة خلال المباراة التي خاضها أمام غينيا الاستوائية.