بقرار :”الالتحاق بأكبر نادٍ كرواتي شرف كبير لي”

أعرب اللاعب الجزائري منصف بقرارعن سعادته البالغة بعد توقيعه الرسمي لنادي دينامو زغرب الكرواتي، واصفًا انضمامه للنادي الأكبر في كرواتيا بـ”الشرف الكبير والامتياز الذي يفتخر به”.

وقال منصف بقرار في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي دينامو زغرب بعد التوقيع مباشرة “أنا سعيد وفخور للغاية بأنني أصبحت لاعبًا في دينامو. القدوم إلى أكبر نادٍ كرواتي شرف كبير وامتياز بالنسبة لي. لم يكن سرًا أنني كنت قريبًا جدًا من الانضمام إلى دينامو قبل عامين، لكن الصفقة لم تتم للأسف حينها. ومع ذلك، أؤمن بأن كل شيء يحدث لسبب، اليوم، أنا لاعب أكثر نضجًا وخبرة، وأنا واثق من قدرتي على تقديم الإضافة التي يحتاجها الفريق.”

وأضاف بقرار: “أشكر النادي على ثقته ومنحي هذه الفرصة. أتطلع بشوق لارتداء القميص، واللعب أمام الجماهير ، لقد بدء فصل جديد في مسيرتي الكروية.”

يُذكر أن نادي دينامو زغرب يُعد من أبرز الأندية في أوروبا الوسطى، ويملك تاريخًا عريقًا على المستوى المحلي والقاري، ويُنتظر أن يكون اللاعب السابق نيويورك سيتي الأمريكي إضافة قوية لتشكيلة الفريق خلال الموسم القادم.