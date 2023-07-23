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الرياضة

بقرار :”الدوري الأمريكي مختلف ورفقائي شجعوني لتقديم الأفضل”

بقلم عزيز طالبي
بقرار :”الدوري الأمريكي مختلف ورفقائي شجعوني لتقديم الأفضل”
بقرار
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شرع الدولي الجزائري منصف بقرار في التحضيرات للتحديات المقبلة رفقة ناديه الجديد نيويورك سيتي الأمريكي الناشط في دوري “أم أل أس”.

وعبر منصف بقرار في تصريح للصفحة الرسمية للفريق الأمريكي، اليوم الأحد، عن سعادته بالاندماج حيث قال “كل الأمور تسيير بشكل جيد، أحد الأصدقاء شجعني كثيرا على الالتحاق بالدوري الأمريكي، تكلمت مع أحد الرفقاء من البرازيل كذلك هو من دفعني للإلتحاق بالدوري”.

كما أضاف بقرار “عدد من الأصدقاء والزملاء شجعوني على اللعب هنا عبر رسائل نصية،  سألعب في مدينة جميلة، ونادي جيد، و أنصار رائعين”.

وأشار بقرار على استعداده لتقديم موسم جيّدم وإمتاع جمهور فريقه بالاهداف.

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