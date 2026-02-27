بقرار بالأرقام… فعالية تهديفية تؤكد قيمته مع دينامو زغرب

يواصل المهاجم الدولي الجزائري، منصف بقرار، تأكيد مكانته داخل تشكيلة دينامو زغرب، منذ التحاقه بالنادي الكرواتي، من خلال أرقام تعكس فعاليته الهجومية وحضوره المنتظم في مختلف المنافسات.

بقرار خاض 28 مباراة بقميص دينامو، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفًا ومنح 3 تمريرات حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 16 مساهمة مباشرة.

معدل يعكس تأثيره الواضح في الخط الأمامي، حيث يساهم في هدف كل 90 دقيقة تقريبًا، وهو رقم مهم بالنسبة لمهاجم يلعب في فريق ينافس على عدة جبهات.

ومن الناحية الفنية، يحتاج الدولي الجزائري إلى 4.3 تسديدة فقط لتسجيل هدف، ما يؤكد دقته وقدرته على استغلال الفرص. كما بلغ متوسط تقييمه 6.80 حسب منصة SofaScore، وهو مؤشر على استقراره في المستوى وتقديمه مردودًا ثابتًا خلال الموسم.

أرقام بقرار لا تعكس فقط قدرته على التسجيل، بل أيضًا مساهمته في اللعب الجماعي وصناعة الفرص، ما يجعله عنصرًا مهمًا في منظومة دينامو زغرب الهجومية.

ومع استمرار الموسم، يطمح مهاجم “الخضر” إلى رفع حصيلته أكثر، وتأكيد أحقيته بمكانة أساسية سواء مع ناديه أو على مستوى المنتخب الوطني.