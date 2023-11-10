بقرار حكومي.. طالب ينتقل من الإبتدائية إلى الجامعة مباشرة!

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على إلحاق طالب في المرحلة الابتدائية، للدراسة بكلية العلوم بجامعة دمياط بدلتا مصر، في قرار نادر.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء المصري، أن “القرار يأتي بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية الكاملة للطالب. عقب دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب، لكونه أحد الطلاب المتفوقين. وتحفيزا لذوي المهارات والقدرات الخاصة”.

ويأتي ذلك، في ضوء جهود الدولة لتبني النابغين، لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي.

ووافق مجلس الوزراء المصري على إلحاق الطالب يحيى عبد الناصر محمد، المقيد بالصف السادس الابتدائي بمدرسة اللغات الرسمية بدمياط، للدراسة بكلية العلوم، نظرا لنبوغه العلمي.

وقرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج للنابغين في جامعة زويل. كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة، حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها.

كما أجرت وزارة التعليم العالي اختبار قدرات دولي للطفل “IQ Test”، في ضوء نتائجه. وتم تأهيل الطالب الموهوب لخوض الاختبارات مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل.

وشمل اختبار القدرات اختبار المواد العلمية “STEM” من فيزياء، وكيمياء، ورياضيات، وتفكير نقدي، بمستوى الثانوية العامة المصرية لمدة 4 ساعات. وحقق فيها الطفل نجاحا فائقا يضعه بين أفضل 10 بالمئة من المتقدمين لاختبارات القبول.

كما خضع الطالب أيضا لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز. يؤهله للدراسة بالجامعة، دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية0 واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح أيضا، ليكون بذلك قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق.

وخلال السنوات الماضية، شارك الطالب يحيى عبد الناصر في الكثير من المحاضرات العلمية بكلية العلوم جامعة دمياط. إذ سبق وتسلم شهادة تفيد بحضوره بعض المقررات العلمية بـ”نظام الاستماع”.

وأكد عميد كلية العلوم بدمياط، محمد إسماعيل، وأعضاء اللجنة القائمين بالتدريس للطالب، على نبوغه في علوم الرياضيات والكيمياء والفيزياء.