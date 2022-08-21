بقرار ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه إيسترا في مواجهة رجيكيا

يتواجد المهاجم الجزائري منصف بقرار ضمن القائمة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب فريقه ايسترا 1961 في مباراة اليوم امام رجيكيا.

وتندرج مباراة، اليوم الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الكرواتي.

وتعوّد المهاجم الأسبق لوفاق سطيف على اللعب أساسيا منذ التحاقه بنادي الجديد، بعدما ابهر المسؤولين عن الفريق الكرواتي، بفنياته الكبيرة جدا. وقوته التهديفية.

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