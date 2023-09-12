بقرار لاعب الشهر في ناديه نيويورك سيتي

تمكن الدولي الجزائري منصف بقرار، أمس اللإثنين، من تحقيق أول جائزة على الجانب الفردي، مع فريقه نيويورك سيتي الأمريكي.

بعد أن تمكن المهاجم بقرار، من الفوز بجائزة أفضل لاعب في ناديه خلال شهر أوت المنصرم بعد مستوياته الرائعة والموفقة منذ أن بدأت تجربته مع ناديه الجديد.

حيث بصم صاحب الـ22 ربيعا على هدفين في الدوري الأمريكي، وهدف في كأس الدوريات، منذ إنضمامه للفريق خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

وسجل بقرار حضوره في 7 مواجهات مع فريقه 4 منها كأساسي، وبمعدل 74 دقيقة لعب في كل مباراة.