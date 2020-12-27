بقرار مغربي.. نجما الخضر يُطردان من أولمبيك مارسيليا!

الرياضة
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بقرار مغربي.. نجما الخضر يُطردان من أولمبيك مارسيليا!
بقلم إسماعيل عشاش

تعرض نجما المنتخب الوطني للشبان، سيريل خثير ومهدي بعلوج، للطرد من نادي أولمبيك مارسيليا، بقرار من المغربي ناصر لارغيت، مُباشرة بعد عودتهما من دورة “لوناف”.

وكشف حساب “treize013” الذي يُتابع المواهب الصاعدة الناشطة في “لوام”، بأن اللاعبين فُسخ عقدهما بصفة رسمية.

وجاء القرار من ناصر لاغريت، وهو المُشرف حاليا على أكاديمية فريق الجنوب الفرنسي، لأسباب واهية حسب الكثير من المصادر.

وتُشير الأخبار الواردة من فرنسا، بأن الجزائريين “طُردا” بسبب عدم إحترام قواعد الحجر الصحي، وهو قرار قاسٍ جدا في حقهما.


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