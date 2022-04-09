بقرار من أموريم.. سليماني يتدرب منفردا في سبورتينغ لشبونة

كشفت جريدة “أبولا” البرتغالية عن العقوبة التي تلقاها الدولي الجزائري اسلام سليماني بعد طرده من التدريبات من قبل مدربه في سبورتينغ لشبونة روبن أموريم.

وقالت أن سليماني إكتفى بعقوبة التدرب منفردا فقط يوم السبت قبل الإندماج في المجموعة في وقت لاحق. كما وصفتها بـ “العادية”.

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وكان سليماني قد أبدى تذمره من مدربه أموريم بعدما تأكد أنّه سيركن في بنك الاحتياط خلال المباراة المقبلة أمام تونديلا.

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