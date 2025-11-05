بقرار من الرئيس تبون.. الجزائر تصادق على اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط التصديق على الوثائق

صادقت الجزائر على اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (اتفاقية الأبوستيل). بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وعلى إثر ذلك، وبتفويض من السلطات العليا، قامت سفيرة الجزائر بلاهاي، سليمة عبد الحق، اليوم الأربعاء بإيداع وثيقة الانضمام لدى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية. بصفتها مودعا، خلال مراسم متميزة، حضرها كريستوف برناسكوني. الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

و تجسد هذه الخطوة رؤية رئيس الجمهورية في محاربة البيروقراطية عبر تحديث وتبسيط إجراءات المصادقة على الوثائق لفائدة المواطنين، وتعزيز التعاون بين الجزائر وشركائها الدوليين. في اطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH).