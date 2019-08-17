بقرار من عائلته.. منع المحامين “المُسيّسين” من الدفاع عن بورقعة

أصدرت عائلة المجاهد لخضر بورقعة بيانا أعلنت فيه عن قائمة من أربعة محامين، قالت إنها تفوضهم للدفاع عن المجاهد المحبوس.

وقالت عائلة بورقعة إنها تُفوّض المحامين فاتح بولسنان، جمال إيمات، نجيب بيطام وحكيم رافعي، للدفاع عن القيادي بالولاية التاريخية الرابعة.

وشددت عائلة بورقعة على أنها تسعى لتفادي أي توظيف سياسي في القضية.

وبدا واضحا أن قرار عائلة المجاهد بورقعة كان المقصود منه محامين مأدلجين ومُسيسين تطوعوا للدفاع عنه.

وراحت عائلة بورقعة، في بيانها، تشكر كل المحامين الذين تطوعوا للدفاع عن المجاهد المتهم بإضعاف معنويات الجيش.

كما جاء في نفس البيان أن عائلة بورقعة تركز كل جهدها للإفراج عن المجاهد.