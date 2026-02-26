بقرار هدافا أمام جينك ويودع “الأوروبا ليغ”

ودّع الدولي الجزائري، منصف بقرار، رفقة ناديه دينامو زغرب منافسة الدوري الأوروبي، من ملحق ثمن النهائي، اليوم الخميس.

وذلك بعد تعادل النادي الكرواتي خارج قواعده أمام جينك بنتيجة (3-3)، في إياب ملحق ثمن نهائي “الأوروبا ليغ”، ليودّع المنافسة بمجموع (6-4)، بعد خسارته ذهابًا في زغرب بثلاثية مقابل هدف.

ووفى بقرار بوعده، إذ كان من أبرز عناوين اللقاء، بعدما شارك في كامل أطوار المباراة (120 دقيقة)، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة (45+2)، مانحًا فريقه دفعة قوية قبل نهاية الشوط الأول.

ورغم أن أصحاب الأرض عادلوا النتيجة في الدقيقة (50)، إلا أن دينامو استعاد التقدم سريعًا في الدقيقتين (57) و(75)، ليُنهي الوقت الأصلي متفوقًا بثلاثية مقابل هدف، وهي النتيجة ذاتها التي خسر بها ذهابًا، ما فرض اللجوء إلى الشوطين الإضافيين.

واستفاد كلوب بروج من عاملي الأرض والجمهور، ونجح في العودة تدريجيًا بتسجيل هدفين في الدقيقتين (100) و(114)، ليحسم بطاقة التأهل وسط حسرة كبيرة للنادي الكرواتي ولاعبيه.

وشهدت المواجهة غياب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بداعي الإصابة، في وقت كان فيه الفريق بحاجة إلى خبرته في مثل هذه المواعيد الأوروبية الحساسة.

بالأرقام، خاض بقرار 28 مباراة في مختلف المنافسات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 13 هدفًا، موزعة بين 7 أهداف في الدوري الكرواتي، 3 في الدوري الأوروبي و3 في الكأس.

