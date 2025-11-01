بقرار هدافا بتمريرة حاسمة من بن ناصر

خطف ثنائي “الخضر” الناشط في نادي دينامو زغرب الكرواتي، اسماعيل بن ناصر، ومنصف بقرار، في اللقاء اليوم السبت، أمام ريجيكا.

وشارك الثنائي الدولي الجزائري، اساسيا، في اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 12 من الدوري الكرواتي. والذي انتهى في شوطه الأول بتقدم دينامو، بهدف جزائري. جاء بأقدام بقرار في الدقيقة الـ 29، بعد تمريرة حاسمة من بن ناصر.

وبهذا الهدف وصل بقرار، إلى المساهمة التهديفية رقم 9 في مباراته الـ 13 مع زغرب ما بين الدوري والكأس والدوري الأوروبي، بواقع 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين.

بينما بصم بن ناصر، على تمريرته الحاسمة الثانية في مباراته السادسة رفقة الفريق الكرواتي. جميعها في الدوري المحلي.