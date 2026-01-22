بقرار هدافا في مواجهة دينامو زغرب

تألق الدولي الجزائري، منصف بقرار، بشكل لافت على الساحة الأوروبية، وبصم على هدف جديد في مسابقة الدوري الأوروبي.

خلال مواجهة الجولة السابعة التي جمعت ناديه دينامو زغرب أمام شتيوا بوخارست الروماني، اليوم الخميس، بملعب “ماكسيمير” بمدينة زغرب.

وجاء هدف بقرار مبكرًا، عند الدقيقة السابعة من اللقاء، حين ارتقى عاليًا داخل منطقة العمليات واستغل كرة عرضية محكمة، ليحوّلها برأسية قوية إلى الشباك، مانحًا التقدم لفريقه ومؤكدًا حضوره الحاسم في المواعيد الكبرى.

وبهذا الهدف، رفع بقرار رصيده إلى هدفين في الدوري الأوروبي هذا الموسم، إضافة إلى تمريرة حاسمة، بعد مشاركته في 6 مواجهات ضمن المنافسة القارية.

وعلى الصعيد المحلي، لا يقلّ مردود اللاعب تميزًا، إذ تمكن من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين في 14 مباراة خاضها في الدوري الكرواتي. فضلًا عن بصمته القوية في منافسة الكأس بتسجيله ثلاثة أهداف، ما جعله من أبرز نجوم الفريق هذا الموسم.

Le buuuut de Monsef Bakrar ce soir avec le Dinamo Zagrebpic.twitter.com/QKYOQL3Rx8

— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) January 22, 2026