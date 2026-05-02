بقرار هدافا ويصل للهدف رقم 17 هذا الموسم

واصل الدولي الجزائري، منصف بقرار، اليوم السبت، تألقه، بعدما قاد ناديه دينامو زغرب لتحقيق فوز ثمين أمام جوريكا بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة 33 من الدوري الكرواتي.

ودخل دينامو اللقاء بقوة، حيث افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة عبر أربر هوكها، قبل أن يعدل جوريكا النتيجة في الدقيقة 12 عن طريق اللاعب برسير، لتبقى المواجهة متكافئة حتى اللحظات الأخيرة.

وفي الوقت الذي كانت المباراة تتجه نحو التعادل، ظهر بقرار في الدقيقة الأخيرة، مسجلاً هدف الفوز بتسديدة قوية، مؤكداً حسه التهديفي العالي ودوره الحاسم مع فريقه.

وشارك لاعب “الخضر” في كامل أطوار اللقاء، مقدماً أداءً مستقراً نال على إثره تنقيط 7.1. أرقام مميزة هذا الموسم وبهذا الهدف، رفع بقرار رصيده إلى 17 هدفاً في 39 مباراة بمختلف المنافسات هذا الموسم.

من جانبه، شارك الدولي الجزائري بن ناصر بديلاً بداية من الدقيقة 77، وقدم مردوداً متوسطاً بتنقيط 6.6.

يُذكر أن دينامو زغرب كان قد حسم لقب الدوري الكرواتي مسبقاً قبل هذه الجولة، ليرفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 79 نقطة، مواصلاً عروضه القوية حتى بعد ضمان التتويج.