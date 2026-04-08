بقرار هدافا ويقود دينامو زغرب لتحقيق فوز عريض في كأس كرواتيا

تألق الدولي الجزائري منصف بقرار، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهة فريقه دينامو زغرب أمام نادي جوريكا، ضمن منافسة كأس كرواتيا.

بعدما تمكن من تسجيل هدف التعادل في مباراة مثيرة انتهت بفوز دينامو زغرب بسداسية مقابل ثلاثة.

وجاء هدف بقرار في الدقيقة السادسة، إذ أعاد فريقه في النتيجة ليؤكد مرة أخرى حسه التهديفي العالي.

ويواصل المهاجم الجزائري تقديم مستويات مميزة هذا الموسم. بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفًا إضافة إلى 4 تمريرات حاسمة في مختلف المنافسات، ما يعكس دوره الكبير في تشكيلة دينامو زغرب.