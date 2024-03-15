بقرار: “هدفي كسب ثقة بيتكوفيتش وأحلم بلعب المونديال مع الخضر”

تحدث الجزائري منصف بقرار، عن أهدافه وطموحاته المستقبلية، بعد تلقيه أول دعوة من المنتخب الوطني، للمشاركة في التربص المقرر شهر مارس الجاري.

وصرح بقرار، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “سعيد جدا بالدعوة التي تلقيتها من المنتخب الوطني، وأنا جد فخور بذلك”.

كما أضاف: “أول شيء جاء في ذهني، بعد هذه الدعوة، هي التضحيات الكبيرة التي قمت بها طيلة مشواري الكروي إلى غاية بلوغي هذه المرحلة”.

وبخصوص أهدافي، قال بقرار: “سأركّز على العمل لتطوير مستواي، والأولوية بالنسبة لي هو محاولة كسب ثقة المدرب بيتكوفيتش، باظهار أفضل ما لديّ”.

وتابع منصف بقرار: “هدفي هو فرض نفسي في المنتخب الوطني، وأحلم بالمشاركة مع الخضر في كأس العالم، وأنتمنى أن نتمكن من بلوغ ذلك”.