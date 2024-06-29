بقرار يبصم على ثاني أهدافه هذا الموسم في الـ”MLS”

بصم المهاجم الدولي الجزائري، ونادي نيويورك سيتي الأمريكي، منصف بقرار، على ثاني أهدافه هذا الموسم، مع فريقه في الدوري الأمريكي MLS.

وشارك مهاجم الخضر، اليوم السبت في مواجهة فريقه أمام المنافس في الجولة الـ 20 من الدوري الأمريكي، نادي أورلانو، كبديل بداية من الدقيقة 83 من الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدف فريقه الرابع، في الدقيقة 90+4، وساهم في فوز فريقه في هذه المواجهة بنتيجة 4 مقابل 2.

ويعد هذا الهدف، الثاني لمهاجم الوفاق السابق، في دوري “MLS” الأمريكي، بعد أن سبق له التسجيل أمام نادي ريد بول، في الجولة 16 من ذات المنافسة.

للإشارة، شارك بقرار هذا الموسم مع فريقه نيويورك سيتي الأمريكي، في 16 مباراة، في كل المنافسات، بواقع 1066 دقيقة، سجل من خلالها هدفين فقط.