بقرار يبصم على “هاتريك” رفقة دينامو زغرب الكرواتي

خطف الدولي الجزائري، منصف بقرار، الأنظار في مباراة الدور الـ 16 من كأس كرواتيا، بين ناديه دينامو زغرب، ومنافسه دينامو بريدافيتش.

وشارك بقرار، أساسيا، بينما غاب مواطنه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بسبب التحاقه متأخرا بناديه الجديد دينامو زغرب.

وقاد بقرار فريقه لتحقيق فوز كبير استقر على نتيجة 6-0، بتسجيله “هاتريك”.

لاعب وفاق سطيف السابق سجل أول أهدافه في الدقيقة الـ 49 وهو الثالث لناديه.

قبل أن يواصل تألقه بتسجيله رابع أهداف الفريق في الدقيقة الـ 57.

ليعود في الدقيقة الـ 74 ويبصم على “الهاتريك” الأول له بألوان زغرب، الذي التحق به الصائفة الحالية.

وقبل مباراة اليوم، شارك بقرار، رفقة دينامو زغرب، في مناسبتين فقط بديلًا، ضمن الدوري الكرواتي، جمع خلالها 13 دقيقة، من دون أن يترك بصمته.