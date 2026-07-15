بقرار يتجه لخوض تجربة جديدة في الدوري المصري

يقترب الدولي الجزائري، منصف بقرار، من الالتحاق بالدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لخوض تجربة جديدة.

وكشفت تقارير كرواتية عن توصل إدارة نادي الأهلي المصري لاتفاق مع بقرار، من أجل تقمص ألوان الفريق.

ويسعى مسؤولو النادي المصري لإنهاء آخر المفاوضات مع نادي دينامو زغرب، لشراء عقد الدولي الجزائري مقابل 3 ملايين أورو.

يذكر أن منصف بقرار، لا يزال مرتبطا بعقد مع نادي دينامو زغرب الكرواتي، إلى غاية صيف 2028.