بقرار يتلقى دعوة رسمية من الفاف

كشف فريق إسترا الكرواتي عن تلقي المهاجم الجزائري منصف بقرار دعوة رسمية من قبل الفاف للانضمام إلى المنتخب الوطني.

وقال فريق إسترا الكرواتي أنه تم استدعاء بقرار للإنضمام إلى المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، تحسبا للمباريات المقبلة بداية من 28مارس في مباراة غانا.

كما تمنت إدارة الفريق الكرواتي النجاح في حمله القميص الوطني، بداية من تصفيات كأس إفريقيا.

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