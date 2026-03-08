بقرار يحقّق أرقاما قياسية جديدة رفقة دينامو زغرب

يواصل الدولي الجزائري، منصف بقرار، تألقه اللافت مع نادي دينامو زغرب هذا الموسم، مؤكدا حضوره القوي في مختلف المنافسات التي يخوضها الفريق.

وتمكن بقرار من تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة في فوز فريقه، الأحد، أمام هادوك سبليت بثلاثة أهداف مقابل هدف، لحساب الجولة 25 من الدوري الكرواتي، ليواصل سلسلة عروضه المميزة، حيث سجل أربعة أهداف في آخر أربع مباريات خاضها مع فريقه.

وبالأرقام، وصل المهاجم الجزائري إلى 15 هدفا مع 4 تمريرات حاسمة هذا الموسم، ليكسر رقمه القياسي الشخصي من حيث عدد الأهداف مع الأندية. كما تجاوز أفضل حصيلة له في المساهمات التهديفية بعدما بلغ 19 مساهمة بين أهداف وتمريرات حاسمة.

كما عادل بقرار، أفضل موسم له من حيث عدد الأهداف المسجلة في الدوريات، بعدما وصل إلى 8 أهداف في منافسات الدوري.

وعقب نهاية المباراة، خطف اللاعب الجزائري الأنظار بلقطة مؤثرة، بعدما احتفل بالفوز بطريقة خاصة. حيث رفع واقي الساق الذي يحمل رسما لوالديه، في مشهد يعكس وفاءه الكبير وتقديره لوالديه اللذين كان لهما دور مهم في مسيرته الكروية.