بقرار يسجل ويواصل التألق في الدوري الكرواتي

شارك الثنائي الجزائري إسماعيل بن ناصر ومنصف بقرار، ضمن التشكيلة الأساسية لفريق دينامو زغرب أمام إسترا، اليوم الأحد، ضمن منافسة الدوري الكرواتي.

ورغم تألق منصف بقرار، الذي تمكن من تسجيل الهدف الوحيد لدينامو زغرب في المباراة، إلا أن فريقه انهزم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. في لقاء لم يتمكن فيه دينامو من العودة في النتيجة رغم المحاولات العديدة التي أتيحت له في الشوط الثاني.

وقدّم بقرار، أداءً مميزاً طيلة فترات المباراة، مؤكداً تطوره المستمر مع الفريق. في حين استبدل المدرب الدولي الجزائري بن ناصر مع بداية المرحلة الثانية.