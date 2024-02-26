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الرياضة

بقرار يسقط رفقة نيويورك سيتي في أول جولات الـMLS

بقلم فيصل زيان بوزيان
بقرار يسقط رفقة نيويورك سيتي في أول جولات الـMLS
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تعرض المهاجم الدولي الجزائري، رفقة فريقه نيويورك سيتي، أمس الأحد، لأول هزيمة في إفتتاح الموسم الجديد للدوري الأمريكي mls.

وشارك بقرار في كامل أطوار مواجهة فريقه نيويورك سيتي أمام تشارلوت، التي خسرها لاعب الخضر مع فريقه بهدف لصفر.

كما بصم مهاجم الوفاق السابق على مستويات جيدة خلال اللقاء، ونال ثالث أعلى تنقيط في المباراة بـ7.4.

بعد أن قام بتسديدتين على المرمى واحدة منهما داخل الإطار، كما قدم بقرار تمريرتين مفتاحيتين، وفاز في 6 صراعات ثنائية على الكرة.

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