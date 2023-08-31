بقرار يفتتح عداده التهديفي في MLS

قاد مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي، منصف بقرار، اليوم الخميس، فريقه نيويورك سيتي للفوز ضد مونتريال، في الجولة 22 من الدوري الأمريكي بهدفين مقابل صفر.

وشارك بقرار أساسيا في المواجهة لغاية الدقيقة 84 من عمر الشوط الثاني ونال تنقيط 7.3، بعدما تمكن مهاجم الخضر، من إفتتاح عداده التهديفي في الدوري الأمريكي، بتسجيله الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة 37 من المواجهة.

يجدر الإشارة، رفع بقرار رصيده لهدفين مع فريقه الجديد نيويورك سيتي، بعد أن سبق له التسجيل ضد تورنتو في منافسة كأس الدوريات.