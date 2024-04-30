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الرياضة

بقرار يفشل في التسجيل لتاسع مواجهة على التوالي !

بقلم فيصل زيان بوزيان
بقرار يفشل في التسجيل لتاسع مواجهة على التوالي !
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يعاني مهاجم المنتخب الوطني منصف بقرار، هذا الموسم من غياب الفعالية، مع فريقه نيويورك سيتي، في دوري “MLS” الأمريكي.

حيث فشل مهاجم الخضر في الوصول إلى شباك المنافسين لتاسع مباراة على التوالي مع فريقه في الدوري الأمريكي هذ الموسم.

ورغم تقديمه لمباريات كبيرة مع فريقه نيويورك سيتي هذا الموسم، وبمشاركته المنتظمة كأساسي، وغياب عن مقابلة واحدة فقط هذا الموسم، الا أن مهاجم الوفاق فشل في الوصول لمرمى المنافسين في 9 مقابلات أو تقديم تمريرات حاسمة هذا الموسم.

وللإشارة، يحتل بقرار رفقة فريقه نيويورك المركز 13 في ترتيب الدوري الأمريكي “MLS”، بعد مرور 10 جولات.

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