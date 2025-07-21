بقرار يقترب من العودة إلى أوروبا من بوابة دينامو زغرب

يتجه الدولي الجزائري منصف بقرار، لاعب نادي نيويرك سيتي الأمريكي، للعودة إلى أوروبا، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويتواجد بقرار، على بعد خطوة، من ترسيم انتقاله إلى نادي دينامو زغرب الكرواتي، وفق ما كشف عنه الصحفي الفرانكو جزائري نبيل جليط.

كما أوصح ذات المصدر، بأن نادي دينامو زغرب، يعد الوجهة الأقرب للدولي الجزائري، في الفترة الحالية من الانتقالات الصيفية.

يذكر أن منصف بقرار (24 عاما)، سبق له خوص تجربة في الدوري الكرواتي، بألوان نادي استرا، موسم 2022-2023.