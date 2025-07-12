بقرار يقترب من العودة إلى أوروبا

يبدو أن المهاجم الدولي الجزائري ونادي نيويورك سيتي الأمريكي، منصف بقرار، في طريقه للعودة إلى أوروبا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وفققا لما ذكره الصحفي الإيطالي، لورينزو ليبوري، فإن نادي كراكوفيا البولندي قدم عرضًا رسميًا بقيمة 1 مليون يورو لإدارة نيويورك سيتي، لإستقدام لاعب الخضر.

وأوضح المصدر، أن إدارة النادي الأمريكي قد وافقت على العرض المقدم بشكل مبدئي.

كما أشار المصدر ذاته أنه الصفقة باتت الآن مرهونة بموافقة اللاعب نفسه، الذي يملك عدة خيارات على الطاولة، أبرزها اهتمام نادٍ أوروبي آخر.

وفي السياق ذاته، دخل نادي فيرينتسفاروش المجري على الخط، حيث قامت إدارة النادي بالاتصال المباشر مع بقرار للاستفسار عن وضعيته وطرح فكرة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبين العرض المقبول من كراكوفيا والاهتمام الجاد من فيرينتسفاروش، يجد منصف بقرار نفسه أمام خيارات أوروبية محفّزة قد تمهد لعودته إلى الملاعب الأوروبية بعد تجربة احترافية في الدوري الأمريكي.