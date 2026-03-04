بقرار يقود دينامو زغرب إلى نصف نهائي كأس كرواتيا

قاد المهاجم الجزائري، منصف بقرار، فريقه دينامو زغرب، إلى نصف نهائي كأس كرواتيا، بعد فوزه، اليوم الأربعاء، على كوريلوفيك بهدفين دون رد في مواجهة ربع النهائي.

وافتتح بقرار باب التسجيل في الدقيقة الـ24، بعدما استغل كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، حوّلها بلمسة مركزة نحو الشباك، مانحًا الأسبقية لفريقه وممهّدًا الطريق نحو التأهل.

وشارك مهاجم “الخضر” أساسيًا إلى غاية الدقيقة الـ60، قبل أن يترك مكانه، مؤكدًا تفوق دينامو وحسم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

ويواصل بقرار تألقه بقميص دينامو زغرب، إذ خاض هذا الموسم 29 مباراة في مختلف المنافسات، سجل خلالها 14 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة. ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 17 مساهمة مباشرة، في حصيلة تعكس ثبات مستواه الهجومي.

من جانب آخر، يتواصل غياب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، عن المنافسة بسبب معاناته من إصابة على مستوى الفخذ، حيث يخضع لبرنامج علاجي على أمل العودة قريبًا إلى أجواء المباريات.

