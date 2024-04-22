بقرار يلتقي السفيرة الأمريكية بالجزائر ويوجهان هذا الطلب!

إلتقى مهاجم المنتخب الوطني منصف بقرار، بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر اليزابيث أوبين، بمقر السفارة، وتبادلا أطراف الحديث معا.

ونشرت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، اليوم الإثنين، عبر منصة “إكس”، فيديو للقاء مهاجم الخضر بالسفيرة الأمريكية، وأهداها كرة تحمل توقيعه.

كما رحبت السفيرة الأمريكية باللاعب الجزائري الوحيد الذي احترف بالدوري الأمريكي “أم أل أس” منصف بقرار، واستغلت اللقاء لسؤال اللاعب عن تأقلمه في أجواء العيش بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن جهته كشف بقرار أنه سعيد بالعيش في مدينة نيويورك.

كما استغل اللاعب بقرار والسفيرة الأمريكية هذا اللقاء، لتوجيه نداء بإطلاق خط جوي مباشر من الجزائر نحو الولايات المتحدة، لاختصار مسافة السفر وتفادي محطات العبور.