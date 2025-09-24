منصف بقرار يهز شباك فينرباتشي ويقود دينامو زغرب لانتصار أوروبي ثمين

افتتح الدولي الجزائري، منصف بقرار، مشواره الأوروبي بأفضل طريقة ممكنة، بعدما قاد فريقه دينامو زغرب لتحقيق فوز مهم أمام العملاق التركي فينرباتشي بنتيجة (3-1).

في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي التي جرت اليوم الأربعاء.

بقرار، دخل بديلاً عند الدقيقة 75، وتمكّن من حسم اللقاء بتسجيله الهدف الثالث لفريقه في الأنفاس الأخيرة. مؤكداً فعاليته الهجومية الكبيرة بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف في 7 مباريات هذا الموسم بجميع المنافسات.

وعلى الجانب الآخر، غاب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن هذه المواجهة. في وقت يراهن دينامو زغرب على بلوغ الأدوار الإقصائية مع بداية مرحلة ما بعد فيفري 2026. وهو ما قد يفتح الباب أمامه للاستفادة من خدمات بن ناصر إذا تم تسجيله في القائمة الأوروبية لاحقًا.