بقرار يواصل التألق مع فريقه إسترا الكرواتي هذا الموسم

يواصل مهاجم المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، منصف بقرار، التألق مع فريقه إسترا الكرواتي، هذا الموسم.

بعد أن ساهم بقرار، أمس الجمعة، في فوز فريقه في الجولة 25 في الدوري الكرواتي بتسجيله ثنائية من ثلاثة أهداف لفريقه.

ويملك لاعب المنتخب الأولمبي بقرار، حصيلة جد إيجابية هذا الموسم، إذ شارك مع فريقه هذا الموسم في 20 مقابلة في كل المنافسات.

منها 6 مواجهات كأساسي و 12 إحتياطي، ولقائين في كأس كرواتيا، كما سجل بقرار 3 أهداف و قدم تمريرة حاسمة مع فريقه.