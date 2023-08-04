بقرار يُقصى من كأس الدوريات الأمريكية

أُقصي المهاجم الدولي الجزائري. منصف بقرار. رفقة فريقه نيويورك من منافسة كأس الدوريات. في الدور ثمن النهائي ضد نيويورك ريد بول، بهدف لصفر.

وشارك مهاجم الوفاق السابق بقرار أساسيا في اللقاء، لغاية الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني، وقدم مستوى متوسط على العموم في المواجهة.

بعد أن بصم المهاجم بقرار على الإحصائيات التالية، تسديدة واحدة على المرمى، ولمس الكرة في 22 مرة، وقدم 8 تمريرات ناجحة، والفوز في 5 صراعات ثنائية من أصل 13.