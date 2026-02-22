بقرار هدافا مع دينامو زغرب ويرفع رصيده إلى 12 هدفا هذا الموسم

تألق المهاجم الدولي الجزائري، منصف بقرار، بشكل لافت، في فوز فريقه دينامو زغرب العريض على نادي فارزدين، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الكرواتي.

وشارك بقرار أساسيا في هذه المواجهة، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة الـ57. قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ75.

ونال بقرار، تنقيط 8.4 من 10 حسب موقع “سوفاسكور” المختص. بالنظر إلى أدائه المميز ومساهمته الفعالة في الفوز العريض لفريقه.

وبهذا الفوز، رفع دينامو زغرب رصيده إلى 51 نقطة في صدارة ترتيب البطولة. مؤكدا عزمه على مواصلة نتائجه الإيجابية خلال ما تبقى من الموسم.

ومنذ بداية الموسم، شارك بقرار في 27 مباراة مع دينامو زغرب في مختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة. بمجموع 15 مساهمة تهديفية، ما يعكس أهميته المتزايدة في التشكيلة.