بقرة تجر صاحبها الموال إلى السجن بالمرسى في سكيكدة 

قضت، اليوم الأحد، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة بعقوبة 5 سنوات سجن في حق كهل، بعد متابعته بجناية محاولة القتل العمدي.

تغود حيثيات القضية إلى شهر جانفي من العام الماضي، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني ببلدية المرسى أقصى شرق ولاية سكيكدة ، بلاغا من الطبيب المناوب بالعيادة المتعددة الخدمات.

مفادها استقبال المصلحة لشخص مصاب بجروح خطيرة ناجمة عن طلق ناري، وبعد التنقل إلى هناك تم قتح تحقيق.

بين أن الضحية، وبينما كان متوجه إلى اسطبله لتربية الأبقار الكائن “بمشتة” عين الصادة ببلدية المرسى.

تقدم منه المشتبه به وهو حاملا معه لبندقية صيد ليستفسر عن أبقاره، مدعيا أن ابنه قد سلبه بقرة من الجبل لما كانت في المرعى.

نفى الضحية مزاعم المتهم قام الأخير بتوجيه طلقتين ناريتين من بندقيته لكنها لم تصبه لكن في الطلقة الثالثة أصابه على مستوى الكتف الأيمن بشظايا على مستوى أعلى الصدر بالجهة اليمنى و الثانية على مستوى الساعد الأيمن.

الضحية خلال التحقيق صرح بأنه طلب من المتهم تقديم شكوى لدى مصالح الدرك ضد ابنه حتى تظهر الحقيقة .

وهو ما جعل المتهم يغضب ويحمل سلاحه و ووجه نحوه عيارات نارية اسقطته ارضا ويغمى عليه وعندما استعاد وعيه وجد نفسه ينزف.

ليزخف تجاه الطريق العمومي اين استعان بأحد المارة لنقله إلى العيادة ومنها إلى مستشفى عنابة اين منح له عجز عن العمل لمدة 60 يوما.

المتهم من جهته اعترف بفعلته وصرح بأنه لاحظ اختفاء 7 من ابقاره التي ترعى بجانب ابقار الضحية ما جعل الشك يراوده بأن ابن الضحية هو الفاعل.